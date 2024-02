Metroidvania HAAK krijgt een fysieke release voor de Switch

Super Rare Games brengt HAAK vanaf 15 februari fysiek uit!

Super Rare Games heeft vandaag aangekondigd dat ze de metroidvania HAAK gaan voorzien van een fysieke release. Er worden in totaal 3.000 kopietjes van deze game gemaakt, ieder bevat de game op een fysieke cartridge, een gekleurde handleiding, een exclusieve sticker en een ruilkaartenpakket.

HAAK verscheen oorspronkelijk in augustus 2022 voor de Switch. De game speelt zich af in een wereld, die te maken heeft gekregen met een ramp. De verloren stad is vergaan tot puin en de overlevers hebben moeite om te overleven. In een zuidelijk land genaamd Sanho is grotendeels on beïnvloed door de ramp, dankzij zijn unieke geografische omgeving. Hierdoor is het land uitgegroeid tot een toevluchtsoord. In de game speel jij met Haak een man in een noordelijk land die naar het zuiden wil om te overleven. In de game wisselen actie en platform elementen zich af met metroidvania gameplay. Je baant je een weg door het land met je titulaire HAAK, je dash en je charged slash. Ondertussen vind je ontelbare geheimen en verborgen kamers verspreid over het land van de game.

De pre orders voor deze fysieke versie starten op 15 februari om 19:00 uur op de website van Super Rare Games. Het spel gaat daar €15,16 kosten. Ben jij van plan om Haak fysiek in huis te halen? Laat het weten in de reacties!