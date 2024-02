Nintendo laat drie levensgrote Tears of the Kingdom beelden zien

Deze levensgrote beelden hadden eigenlijk bij Nintendo Live getoond moeten worden.

Nintendo is de laatste tijd bezig om een indruk te geven wat gamers hebben gemist door het wegvallen van Nintendo Live. Het evenement werd vorig jaar afgelast vanwege bedreigingen richting medewerkers van Nintendo. Naast het concert van The Legend of Zelda zouden er nog meer Zelda gerelateerde activiteiten zijn op Nintendo Live 2024. Zo zouden bezoekers namelijk ook een kans krijgen om levensgrote beelden van Tears of the Kingdom te zien.

Eén van de beelden, die van Link, is al bij eerdere evenementen te bewonderen geweest. Dit was wel de eerste keer dat Ganondorf en Zelda ook aanwezig zouden zijn. De beelden worden uitgebreid getoond in een video en hebben de personages in hun poses die ook beschikbaar zijn als amiibo. Echter, door de grootte zijn er wat extra details mogelijk en geven Link’s arm en de Master Sword licht.