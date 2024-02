Shin-chan: Shiro of Coal Town zal ook in het westen te spelen zijn

Problemen maken, daar houdt 'ie van.

Shin-chan Nohara is terug van weggeweest. Afgelopen september werd een nieuwe game aangekondigd met deze deugniet in de hoofdrol: Shin-chan: Shiro of Coal Town. Mocht je denken “dat heb ik niet gezien bij Nintendo Direct”, dan kan dat kloppen. De game kwam namelijk alleen voorbij tijdens de Japanse editie. Daaruit zou je misschien kunnen afleiden dat hij alleen in Japan zal uitkomen, maar niets is minder waar: er werd meteen al een release voor het westen bevestigd. Shin-chan: Shiro of Coal Town zal ook hier te spelen zijn!

Net als de voorloper Shin-chan: Me and the Professor on Summer Vacation – The Endless Seven-Day Journey (een hele mond vol), is dit een slice-of-life-game waar jij je tijd besteedt aan alledaagse activiteiten als jagen op insecten, vissen en nog veel meer. Allemaal in prachtige omgevingen natuurlijk. De voorganger bezorgde de speler een heerlijk rustgevende ervaring, en deze opvolger lijkt hetzelfde te beloven. In deze nieuwe game gaat hij met zijn familie naar de stad Akita. Daar beleeft hij avonturen met Shiro en verkent hij zowel de echte wereld als een mysterieus stadje.

Een definitieve releasedatum voor het westen is er nog niet, maar wat we wel hebben: trailers. Er waren er al een paar, en gisteren is er een nieuwe uitgebracht. Je bekijkt ze hieronder, te beginnen met de nieuwste trailer:

Lees ook alvast onze review van Shin-chan: Me and the Professor on Summer Vacation – The Endless Seven-Day Journey om alvast een indruk te krijgen van wat deze games te bieden hebben.

Wat verwacht jij van de nieuwe game? Laat het ons weten in de comments.