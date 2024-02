Tenderfoot Tactics krijgt nieuwe trailer

Geniet later deze maand van deze toegankelijke maar diepgaande tactische RPG!

Tenderfoot Tactics is een tactische RPG die 2 jaar geleden uitkwam voor de PC. Op 21 februari kunnen we ook van de game genieten op de Nintendo Switch. Aangezien de release dus nog enkele weken van ons is verwijderd is er nu een nieuwe trailer voor de game vrijgegeven. Deze trailer kun je hieronder bekijken.

Tenderfoot Tactics belooft een voor de hand liggende makkelijk op te pakken gameplay te bevatten, maar ook een grote hoeveelheid diepgang. Het idee is dat je elementen kunt manipuleren om voet aan de grond te krijgen van je vijanden, inclusief het volledig veranderen van het terrein waarop je staat. Ook is er een enorme open wereld om te verkennen, deze zit boordevol verborgen geheimen en ontdekkingen.