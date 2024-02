Avatar: The Last Airbender stemactrice Micheala Jill Murphy komt naar Heroes Made in Asia

Ontmoet de stem achter de blinde aardstuurder Toph Beifong op Heroes Made in Asia!

Over precies twee weken kunnen we dan eindelijk genieten van Heroes Made in Asia. De Japanse tegenhanger van Heroes Dutch Comic-Con. Vorige week maakten we al bekend dat niemand minder dan Kayleigh McKee bekend van Jujutsu Kaisen te gast is op de beurs. Deze week mogen we nog een grote naam aan dat lijstje toevoegen, namelijk Micheala Jill Murphy, beter bekend onder haar artiestennaam Jessie Flower. Murphy kennen we onder andere als de blinde aardstuurder Toph Beifong uit de Nickelodeon animatieserie Avatar: The Last Airbender, maar ook als Chaca in Kronk’s New Groove en Young Franny in Meet the Robinsons. Naast haar acteerwerk is Murphy heel actief op social media. Zo heeft ze meer dan 120.000 volgers op Instagram en TikTok.

Heroes Made in Asia vind op 24 en 25 februari plaats in de beurshallen van Gorinchem. Naast stemacteurs komen er ook manga artiesten en professionele cosplayers te gast op het evenement. Zij zijn hier om met fans op de foto te gaan, handtekeningen uit te delen en panels te geven over hun vakgebied. Tijdens het evenement staan de beurshallen volledig in het teken van de Japanse cultuur. Naast het ontmoeten van deze grootheden kun je ook deelnemen aan game toernooien en activiteiten, deelnemen aan dans en vechtworkshops, merchandise kopen van je favoriete franchises of een hapje proeven uit de Japanse keuken. Reguliere dagkaartjes kosten €31 per stuk (€46 voor een weekend) en €21 voor kinderen van 6-12 jaar. Wij van Daily Nintendo zijn ook aanwezig op het evenement. Zien we jou ook op de beurs? Laat het weten in de reacties!