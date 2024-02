Bekijk hier vanaf 12:00 het concert van de Splatoon-groep Deep Cut

Het tweede "Nintendo Live-concert" is vanaf 12:00 vandaag te bekijken.

Gisteren verscheen het Nintendo Live 2024-concert voor The Legend of Zelda al op YouTube. Deze kun je hier nog terugzien. Vandaag is het de beurt aan de groep Deep Cut uit Splatoon 3 om hun optreden uit te zenden. Helaas is ook dit concert vooraf opgenomen zonder publiek. Dit is helaas gebeurd aangezien Nintendo Live 2024 geannuleerd was vanwege bedreigingen naar personeel van Nintendo.

Vanaf 12:00 kun je via onderstaande video genieten van de muziek van Deep Cut vanuit het comfort van je eigen huis.