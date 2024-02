Fortnite lanceert het Cowabunga-event

Een samenwerking tussen Fortnite en de TMNT!

Fortnite! Battle Royale brengt de Teenage Mutant Ninja Turtles terug in een Cowabunga-event. Ben jij klaar voor allerlei speciale in-game beloningen en uitdagingen? Het belooft een waar spektakel te worden.

Samenwerking met LEGO

Tussen 9 en 27 februari staat Fortnite! Battle Royale volledig in het teken van de Teenage Mutant Ninja Turtles (TMNT). Spelers moeten het opnemen tegen de beruchte vijand Shredder en kunnen dit dus helemaal in stijl doen. Het Cowabunga-event brengt een hoop extra’s met zich mee. Denk aan het gebruik kunnen maken van Turtle-wapens. Leonardo’s katana’s of Michelangelo’s nunchaku bijvoorbeeld. Daarnaast kun je bijzondere outfits bemachtigen, onder andere LEGO versies van Shredder en Super Shredder.

Qua nieuwe uitdagingen is er voor ieder wat wils. Zo kunnen spelers het gratis pad, van elf levels, bewandelen of voor 1000 V-bucks er nog extra bonuslevels aan toevoegen. Tussen 9 en 27 februari staat Fortnite dus even helemaal in het teken van de TMNT. Ben jij al hard aan de slag om alle beloningen en extra’s te krijgen?