Jax Jones en Pokémon zijn een gloednieuwe samenwerking aangegaan voor het nummer Never be Lonely van de dj.

Dj en producer Jax Jones heeft voor een tweede keer samengewerkt met The Pokémon Company voor een nieuw nummer wat net is uitgebracht. De eerste keer was met het nummer Phases welke in 2021 verscheen op de Pokémon 25: The Album-cd en vinyl.

Ditmaal gaat het op een volledig losstaande samenwerking voor een nummer die Jax Jones heeft gemaakt samen met de Duitse artiest Zoe Wees. Hoewel er in de muziek weinig tot geen inspiratie vanaf Pokémon te herkennen is, is de franchise duidelijk aanwezig in de muziekvideo. Zo zie je naast projecties van Pikachu, Ceruledge en een Poké Ball ook een 3D-model van Pikachu. Deze komt terecht bij het optreden van Jax en Zoe en doet meteen mee met het feestje.

Jax, is zelf een enorme Pokémon-fan en had het volgende te zeggen over het nummer en de samenwerking.

“Door deze samenwerking met Zoe Wees en Pikachu komt een droom van mij uit. ‘Never Be Lonely’ is een sonische reis naar de kern van muziek en vriendschap. En ik vind het een voorrecht dat Pikachu ons op dit avontuur begeleidt.” Jax Jones

Helaas is dus de invloed van Pokémon alleen van toepassing in de muziekvideo, maar het is leuk om te zien hoe Pokémon de samenwerking met artiesten verderzet na de Pokémon 25: The Album. Het nummer is naast de muziekvideo ook overal online te streamen.