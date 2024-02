Gerucht: Backward compatibility voor de Nintendo Switch 2

Als we PH Brazil en NateTheHate mogen geloven, kun je je spellen gewoon meenemen!

In de wandelgangen gonst het van geruchten over de opvolger van de Nintendo Switch. De nieuwste roddels lijken te wijzen op een gunstige functionaliteit voor Switch-fans: backward compatibility. Dit houdt in dat spellen voor de Nintendo Switch mogelijk ook op de Switch 2 te spelen zullen zijn!

Nintendo brengt gevarieerde consoles uit, en dat maakt backward compatibility niet altijd gemakkelijk. Hoewel het bedrijf zijn best doet, is het soms niet werkbaar om spellen mee te nemen naar een volgende generatie. 3DS-spellen zijn nou eenmaal bedoeld voor de dubbelschermige console met touchscreen. En de bewegingsgrage Wii (U) spellen zijn ook niet gemakkelijk naar de Switch over te zetten. Maar als we gamesjournalist PH Brazil en contentcreator NateTheHate mogen geloven, lijkt het erop dat we onze Switch-spellen mee kunnen nemen naar de Switch 2. Dat zou goed nieuws zijn! Mogelijk kunnen ontwikkelaars zelfs hun bestaande spellen een ‘upgrade’ geven voor wanneer ze op de Switch 2 worden gespeeld.

Let op: het blijven altijd geruchten. Nintendo heeft dit nieuws nog niet bevestigd (of ontkend). Hoewel aannemelijk is dat backward compatibility haalbaar is, is de vraag of het echt het geval gaat zijn. En zo ja, of dit ook voor alle games gaat gelden. Zelf de bronnen raadplegen? De podcast van PH Brazil is in het Portugees, maar universonintendo.com vat het belangrijkste samen (gebruik de vertaalfunctie van je browser ;)). Voor het bericht waar NateTheHate het testen van backwards compatibility bevestigt, moet je naar forum resetera.com (pagina 1, gebruikersnaam NateDrake).