Mangareeks The Legend of Zelda: Twilight Princess krijgt boxset

Alle elf delen in één collectie

The Legend of Zelda beslaat niet alleen een uitgebreide collectie games. Veel titels hebben ook een bijbehorende mangareeks. Zo ook Twilight Princess. De serie begon op 8 februari 2016 – tien jaar na de release van de gelijknamige game – en werd gemaakt door Akira Himekawa. Elf delen en 70 hoofdstukken later eindigde de reeks in 2022.

Mensen die de manga graag willen lezen, kunnen misschien beter even wachten voordat ze de losse delen gaan inslaan. Viz Media – verantwoordelijk voor de Engelse vertaling van de mangareeks – heeft namelijk een Twilight Princess-boxset aangekondigd, die alle elf delen zal omvatten. Zo haal je meteen alle 2040 pagina’s tegelijk in huis, en zo’n boxset staat natuurlijk wel indrukwekkend in de boekenkast. En er zit een dubbelzijdige poster bij!

Een exacte releasedatum is op dit moment niet bekend, maar in ieder geval zal de boxset deze herfst uitkomen. Op de Amerikaanse en Engelse Amazon is het al mogelijk om een pre-order te plaatsen.

Ga jij deze boxset in huis halen? Laat het ons weten in de comments.