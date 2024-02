Platformspel Jubilee krijgt gameplaybeelden

Ruim 20 minuten aan gameplay is in dit artikel te bekijken!

Vorig jaar bracht Red Art Games in december het nieuws naar buiten dat Jubilee in februari naar Nintendo’s hybride console zou komen. De game is inmiddels al een paar dagen te spelen op de Switch en dus is het tijd dat er gameplaybeelden van het spel online te vinden zijn. Gelukkig komt het YouTube-kanaal Handheld Players hier om de hoek kijken, want dat kanaal heeft namelijk ruim 20 minuten aan gameplay online gezet. De titel gaat voor een bedrag van €9,99 over de digitale toonbank en om Jubilee te downloaden heb je 237 megabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Jubilee is een platformspel waarin precisie centraal staat. In deze game kruip je in de huid van een personage die haar schuld niet terug betaald heeft. Dit is dan ook precies de reden dat ze is opgesloten, maar daar gaat verandering in komen. Zonder power-ups of wat dan ook probeer je namelijk te ontsnappen, wat je doet door te springen en te draaien. Daarbij zijn er meerdere routes in de levels te vinden en kun je onderweg edelstenen verzamelen en dieren redden. Gaat het jou lukken om te ontsnappen of zul je voor altijd gevangen blijven?