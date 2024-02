[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 7

Elke week zetten we de releases voor je op een rijtje!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Tomb Raider I.II.III Remastered

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99 – 14 februari 2024

De originele drie Tomb Raider avonturen komen naar de Nintendo Switch, en hoe. Aspyr brengt de games uit in een nieuw jasje, waardoor Lara Croft er beter uitziet dan ooit. En dat niet alleen, ze brengt gewoon alle DLC mee naar de Switch. En mocht de nostalgie je teveel worden dan kun je ook nog “on the spot” schakelen tussen de nieuwe en oude graphics. Voor ieder wat wils dus! Volg Lara op haar vele reizen terwijl je puzzels oplost en eeuwen oude beschavingen blootlegt. Maar let op, want sommige geheimen zijn geheim voor een reden…

GUNVOLT RECORDS: Cychronicle

Prijs in de Nintendo eShop: €13,49 – 15 februari 2024

Gunvolt Records Cychronicle is een rhythm game waarin Lumen, Lola en Luxia de hoofdrol spelen. Deze personages uit de Azure Striker Gunvolt serie zullen nummers zingen die betrekking hebben tot de rijke lore van de serie. Het spel heeft dual analog controls waarmee je niet alleen met het drukken of ingedrukt houden van knoppen speelt, maar ook door de sticks snel te flicken of te sliden. Speciaal voor de Switch krijgen we ook de mogelijkheid voor een touchscreen modus. Zo kun je op meerdere manieren genieten van de rhythm-gameplay, muziek en nostalgische gameplay footage van de Azure Striker Gunvolt serie.

Mario VS Donkey Kong

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99 – 16 februari 2024

In Mario vs. Donkey Kong ga je aan de slag met vele platformvaardigheden om de gestolen Mini-Mario’s terug te halen. Deze heeft Donkey Kong allemaal uit de fabriek gestolen, omdat de Mini-Mario’s niet meer verkrijgbaar waren in de winkel. Echter laat Donkey Kong zich niet zomaar pakken en zul jij maar liefst meer dan 130 levels moeten voltooien. De Switch-versie bevat nieuwe werelden, nieuwe obstakels, de spelstand Relaxed en uiteraard is er ook een likje verf over deze remake gegaan. Daarbij is er ook nog een lokale coöp-modus, waarmee je samen met iemand de levels kunt trotseren. Gaat het jou lukken om al het gestolen speelgoed weer in handen te krijgen?

Wat verder verschijnt in de week van 12 tot en met 18 februari:

12 februari: Dreamland solitaire

12 februari: Throne of Egypt

14 februari: Arzette: The Jewel of Faramore

14 februari: Lords of Exile

14 februari: My name is Mayo 3

15 februari: Maid of the Dead

15 februari: Genso Chronicles

15 februari: Death Mark

15 februari: Witch’s Rhythm Puzzle

15 februari: Plate Up!

15 februari: Tiny Treasure Hunt

15 februari: Birth

15 februari: Twilight Survivors

15 februari: Banchou Tactics

15 februari: Pretty Girls Klondike Solitaire Plus

15 februari: EGGCONSOLE Ys PC-8801mkIISR

15 februari: Party Party Time 2

15 februari: Top Web Search 23

15 februari: Hex Cats

16 februari: Edge of Reality

16 februari: Fit My Cat

16 februari: Duck Quack Shoot!

16 februari: Sea Port Tycoon 2024

16 februari: WAR Apocolypse Shooter

16 februari: Scream and Steel

16 februari: Your Majesty

16 februari: Caveman Ransom

16 februari: Art of Glide

17 februari: Cyber Taxi

18 februari: Drift Master

