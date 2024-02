Verloren F-Zero nu toch speelbaar!

Modders hebben BS F-Zero Grand Prix 2 gered van de ondergang.

Hier in het westen kennen wij eigenlijk maar één F-Zero op de SNES. Wat niet iedereen weet, is dat in Japan er nog 2 titels op die console zijn verschenen. Maar omdat die F-Zero’s gebruik maakte van de Satellaview, een add-on die nooit naar het westen is gekomen, zijn wij niet goed op de hoogte van die games.

De Satellaview maakte gebruik van uitzendingen via satelliet waarbij gamers elke week een nieuwe game konden spelen. Maar omdat er elke week een andere uitzending was, werd het geheugen van jouw cartridge dus steeds overschreven. Hierdoor lijkt het dus alsof er geen kopieën meer zijn van F-Zero Grand Prix 2, de derde game in de franchise.

Waar F-Zero Grand Prix 1 wél is gevonden en veilig is gesteld, bleek dit voor F-Zero Grand Prix 2 een stuk lastiger. Maar dankzij Youtube-kanaal Did You Know Gaming weten we nu dat die game ook eindelijk speelbaar is:

Wat blijkt? De game is nooit officieel gevonden, maar er dook onlangs wel een video op met gameplay-footage van de game. Modders zagen dit als hun kans om de game volledig na te bouwen, waardoor de game nu alsnog speelbaar is. De combinatie van slimme software en ontzettend veel handmatig werk heeft dit stukje geschiedenis gered.

Mocht jij geïnteresseerd zijn in het behouden van retro-games en 12 minuten overhebben, dan raden we je zeker aan om de video te checken. Wij zijn in ieder geval blij dat een stuk geschiedenis waarvan werd gedacht dat die verloren was, toch speelbaar is nu.