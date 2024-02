Cavern of Dreams aangekondigd voor de Switch

Ga deze maand al aan de slag met de game!

Vandaag hebben Super Rare Games en Bynine Studios aangekondigd dat Cavern of Dreams later deze maand naar Nintendo’s hybride console zal komen. Eerder verscheen het spel al op de pc. Cavern of Dreams is een Nintendo 64-geinsipeerde platformer en moet op 29 februari naar de Nintendo Switch komen. Hieronder is de eerste trailer te bewonderen, waaruit overduidelijk de Nintendo 64-stijl naar voren komt.

De game draait om het draakje Fynn, welke zijn niet uitgekomen broertjes en zusje wil gaan redden. Deze 3D-platformer ziet er niet alleen uit als een game uit het Nintendo 64-tijdperk, de game zal ook op gebied van gameplay sterk doen denken aan games uit het 64 bit-tijdperk. Lijkt Cavern of Dreams jou een game om in de gaten te houden? Laat het ons hieronder weten!