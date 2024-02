Miniserie Knuckles krijgt eerste trailer

Knuckles schittert binnenkort in zijn eigen serie!

Sonic schitterde de afgelopen jaren in twee erg vermakelijke films, maar binnenkort is er ook een hoofdrol weggelegd voor Knuckles, en wel in de vorm van een eigen mini-serie. Afgelopen week werd op het X-account van Sonic the Hedgehog een aankondigingsposter getoond waarmee we te weten kwamen dat Knuckles vanaf 26 april te zien is in een eigen serie. Inmiddels is er ook een trailer van de aankomende serie vrijgegeven, welke je hieronder kunt bekijken.

Helaas is op dit moment nog niet bevestigd of en wanneer de serie te zien zal zijn op een streamingsdienst welke in Nederland beschikbaar is. Veelal komen dergelijke series wel beschikbaar op bijvoorbeeld SkyShowtime.