NEO S Wireless Collectible Controller van CRKD aangekondigd

Een draadloze controller van de makers van de Nitro Deck.

Vorig jaar bracht CRKD de Nitro Deck op de markt. Deze Nitro Deck werd goed ontvangen, zoals ook in onze review valt te lezen. Nu komt CRKD weer met wat nieuws: de NEO S Wireless Collectible Controller. De NEO S is te gebruiken met Nintendo’s hybride console, net als met de pc, mobiele apparaten en gamen via Smart tv’s. Al met al een veelzijdig beestje dankzij de Bluetooth-technologie. Er zijn negen verschillende ontwerpen aangekondigd, waarvan drie Special Editions door POPeART. Ze heten al volgt: Retro Gold Edition, Classic Clear Edition, Atomic Red Edition, Emerald Green Edition, Orange Zest Edition, Electric Pink Edition, Splatter Edition by POPeART, Blossom Edition by POPeART en Junkyard Edition by POPeART. De controller wordt vanaf april 2024 verzonden. Pre-orderen is vanaf nu mogelijk op de site van CRKD en de NEO S kost €59,99.

De NEO S bevat Hall Effect sticks en de mogelijkheid om de gevoeligheid van de sticks aan te passen. Ook is er een No Deadzone mode om de deadzones van de thumbsticks uit te zetten. En dat is niet alles. De sticks kan je simpel wisselen voor ander Stick Tops. Wel zo makkelijk voor als de stick versleten is of als je gewoon zin hebt in een nieuw kleurtje. Op de achterkant vind je Remappable Back Buttons. Die kan je naar hartelust programmeren. Tevens is er een Turbo Mode, bewegingsbesturing en aanpasbare trilmotor aanwezig.