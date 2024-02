Stuur jij op Valentijnsdag één van deze lieve kaarten van Princess Peach: Showtime! naar jouw geliefde?

Welke kaart stuur jij aanstaande woensdag naar jouw partner?

Woensdag 14 februari is het zover. Dan is het namelijk weer tijd voor Valentijnsdag! Dat is uiteraard dé dag waarin jij jouw geliefde extra in het zonnetje mag zetten. Misschien heb jij inmiddels al een cadeautje in huis gehaald, of ben je van plan kort van te voren een mooi bosje rozen te kopen. Als je niet weet wat je jouw partner graag wilt geven, dan heeft prinses Peach misschien wel een goed idee. Onze favoriete prinses van het Paddenstoelenrijk heeft namelijk nu alvast zes verschillende kaarten beschikbaar gesteld. Hierop zijn spectaculaire transformaties te zien, welke afkomstig zijn uit het spel Princess Peach: Showtime!, dat later volgende maand verschijnt op de Nintendo Switch. Uiteraard mag een lieve tekst natuurlijk niet ontbreken en daarom staat die ook op de kaart!

Wil je graag een kijkje nemen naar alle kaarten? Klik dan hier om ze via de officiële website van Nintendo Nederland te downloaden!