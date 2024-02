Geheimtaal in Super Mario Sunshine ontcijferd

Een mysterie in Super Mario Sunshine is opgelost!

Het is YouTuber 2CPhoenix gelukt om de bijzondere tekens in Super Mario Sunshine te ontcijferen, meer dan 20 jaar na de release van de game!

Rustig nadenken was de sleutel

Na meer dan twintig jaar is de geheimtaal ontcijferd die soms werd gebruikt in Super Mario Sunshine. Op een aantal plekken in de game werden tekens gebruikt in plaats van letters. Tot de video van 2CPhoenix wist eigenlijk niemand de betekenis van deze taal. In de YouTubevideo wordt de taal omgedoopt tot ‘Dolphic’. Op verschillende plekken in de game worden subtiele aanwijzigingen gegeven om het Dolphic te ontrafelen.

Na flink wat puzzelen is het gelukt om bijna alle tekst te vertalen naar iets zinnigs, behalve één bord op Gelato Beach. Bekijk het filmpje maar eens. Wat denken jullie wat de betekenis kan zijn van het laatste onopgeloste stukje?