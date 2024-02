Monster Hunter 20th Anniversary Orchestra Concert aangekondigd

Want zo'n jubileum moet groots gevierd worden!

Dit jaar bestaat de Monster Hunter-serie alweer 20 jaar. Vandaag heeft Capcom op Twitter/X bevestigd dat ze groots gaan uitpakken met een aantal concerten. Fans krijgen dus de kans om live hun favoriete muziek uit de games horen.

Ons Japans is niet fantastisch, dus we hebben de tweet door Google Translate gehaald:

“Monster Hunter 20th Anniversary Orchestra Concert ~Big Hunting Music Festival~” wordt gehouden om het 20-jarig jubileum te herdenken!

Deze keer wordt het gehouden in 4 steden: Tokyo, Fukuoka, Sapporo en Osaka! Het optreden in Tokio wordt gehouden op zaterdag 11 mei 2024 in Tokyo International Forum Hall A, met voor het eerst twee optredens per dag in het “Hunting Music Festival”!

Hoewel het jubileum op 11 maart al is, volgen de concerten enkele maanden later. Op 11 mei wordt de concertreeks afgetrapt in Tokio, waarna diverse andere steden in Japan worden aangedaan. Dat klopt, de concerten zullen uitsluitend in Japan plaatsvinden. Uniek is wel dat er het orkest twee shows per dag gaat uitvoeren, zoals ook uit de tweet blijkt: ‘Daytime Sound Hunting Quest’ en ‘Night Sound Hunting Quest’. In beide shows zal er uiteraard iconische muziek uit de gamereeks te horen zijn.

Capcom heeft nog niets laten weten over een livestream, maar na het Monster Hunter-concert van 2022 werd er achteraf een opname online gedeeld. De kans is dus zeker aanwezig dat dit nu ook weer het geval zal zijn. Fingers crossed!

Welke soundtracks hoop jij dat er voorbij zullen komen?