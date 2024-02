Ontdek het Bloeiseizoen 2024 in Splatoon 3

Op 1 maart 2024 start het nieuwe seizoen!

In Splatoon 3 kunnen we elk kwartaal van een nieuw seizoen genieten. Op 1 maart zal er weer een nieuw seizoen van start gaan, namelijk het Bloeiseizoen 2024! Wat je kan verwachten zijn weer nieuwe levels, wapens en uitrusting. In onderstaand bericht dat op X is geplaatst vind je een korte trailer.

Het nieuwe level heet Trekvis Airport. Deze speel zich natuurlijk op een vliegveld af. Twee wapens maken hun opwachting: Protoplenzer 24-I en Blusknallers BW. Voor Salmon Run staat er ook wat nieuws op de planning. Er komt namelijk weer een nieuw level aan en die heet Vechtfuik. Op het einde van het filmpje wordt Knalbal geïntroduceerd. Die zal exclusief voor Splatfests zijn, maar wat het precies inhoudt is onduidelijk.

Dit is niet het enige wat eraan komt voor Splatoon 3. Op 22 februari komt ook De Toren der Orde uit. Lees nu onze preview! En ook vindt er komend weekend een Splatfest plaats. Al met al genoeg leuks!