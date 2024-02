Overviewtrailer voor Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board!

Een boardgame rond de bekende Demon Slayer-serie!

Een aantal jaar geleden bracht uitgever SEGA de Demon Slayer-franchise naar de Nintendo Switch. Dat gebeurde met de game Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles. Daarin werd een deel van het bekende verhaal uit de manga en anime verteld. Onze review daarover kan je hier lezen. Echter was SEGA nog niet klaar met deze serie. Op 26 april 2024 komt het bordspel Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! naar Nintendo’s hybride console. Om een beter beeld te geven van de game en de bijbehorende minigames is er een overviewtrailer gedeeld. Deze kan je hieronder bekijken.

Sweep the Board! is zoals de naam als zegt een bordspel met het thema van Demon Slayer. In het spel kan je vele bekende locaties uit de serie verwachten, zoals Mount Fujikasane en Asakusa. Daarbij is er keuze uit vele personages om mee te spelen. Natuurlijk kan Tanjiro Kamado niet ontbreken, maar ook Zenitsu Agatsuma en Inosuke Hashibira doen bijvoorbeeld mee. Nezuko Kamado daarentegen is een personage dat dient als support. Tijdens het spel kom je vele minigames tegen en moet je samenwerken om de demonen te verslaan. Dat alles met als doel om de sterkste “demon slayer” te worden!

