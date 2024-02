Wira & Taksa: Against the Master of Gravity komt naar de Switch

Ontdek hier de releasedatum en -trailer.

Tart de wetten van de zwaartekracht in Wira & Taksa: Against the Master of Gravity. De platformer, die sinds 2020 al op Steam te spelen is, zal binnenkort dan eindelijk een Switch-release krijgen. Dat hebben RedDeerGames en 3S Design onlangs bevestigd.

In deze game speel je als twee personages. Je raadt het niet, maar ze heten Wira en Taksa. Natuurlijk hebben ze elk hun eigen specialiteiten: Wira is de vechtersbaas van het stel en maakt vijanden met gemak een kopje kleiner. Hij is wel minder snel, maar dat is te verwachten als je een grote hamer meezeult. Taksa is de behendige van de twee en komt op plekken waar Wira niet bij komt, maar is weer minder sterk dan zijn kameraad. Bovendien delen de beide helden niet alleen hun leven, maar ook hun levens. Gaat er één dood, begin je het level opnieuw. Wees dus voorzichtig! Monsters kunnen vervelend zijn, maar boobytraps des te meer. Die zullen levens kosten.

Wanneer is Wira & Taksa: Against the Master of Gravity op de Nintendo Switch te spelen? Snel. De definitieve releasedatum is namelijk al 23 februari! De platformer zal verkrijgbaar zijn in de eShop. In het teken van deze Switch-release is er ook een nieuwe trailer uitgebracht voor de game, die ons alvast een indruk geeft van wat we zoal kunnen verwachten. Die bekijk je hieronder: