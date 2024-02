Benieuwd naar de best verkochte games van Capcom?

De bestverkochte games van Capcom!

Capcom heeft een aantal iconische franchises in hun bibliotheek. Heb jij alle games uit deze top 10 gespeeld?

Gedomineerd door twee series

Als Switch-bezitters kennen we in ieder geval één franchise ontzettend goed, namelijk de Monster Hunter-games. Deze games staan niet geheel onverwachts dan ook hoog in de lijst. Toch is nog een andere serie erg populair onder de fans van Capcom. Tot slot zien we als hekkensluiter nog een andere opvallende titel voorbij komen. Eerder bracht Nintendo al hun best verkopende games naar buiten.

Monster Hunter: World – 19,6 miljoen Monster Hunter Rise – 14,2 miljoen Resident Evil 2 – 13,6 miljoen RESIDENT EVIL 7 biohazard – 13 miljoen Monster Hunter World: Iceborne – 11,6 miljoen Resident Evil Village – 9,3 miljoen Resident Evil 5 – 9 miljoen Resident Evil 6 – 9 miljoen Resident Evil 3 – 8,4 miljoen Devil May Cry 5 – 7,8 miljoen

Zoals je kunt zien domineren Monster Hunter en Resident Evil de lijst. Eigenlijk is alleen Devil May Cry 5 een vreemde eend in de bijt. De toekomst zal moeten uitwijzen of Capcom nog iets nieuws voor ons in petto heeft. Wellicht tijdens een volgende Nintendo Direct.