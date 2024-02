Prinses Peach transformeert nog meer in een nieuwe video van Princess Peach: Showtime!

Ze kruipt onder andere in de huid van kunstschaatser en zeemeermin!

Vorige maand maakte we kennis met verschillende nieuwe transformaties van prinses Peach, afkomstig uit het spel Princess Peach: Showtime!. Als je dacht dat onze favoriete prinses van het Paddenstoelenrijk klaar was met veranderen, dan heb je het flink mis. Zojuist is er namelijk een nieuwe video op het YouTube-kanaal van Nintendo Nederland verschenen waarin nog meer transformaties te zien zijn. Het is sinds vanmiddag dus duidelijk dat prinses Peach in haar nieuwste game ook in de rol kruipt van kunstschaatser, meesterdief, zeemeermin, actieheld!

In Princess Peach: Showtime! staat prinses Peach weer in de schijnwerpers! Peach en haar vrienden gaan in dit actie-avonturenspel namelijk naar het Sprankeltheater. Het is de bedoeling dat ze hier met z’n alle een voorstelling gaan bekijken, maar Grape en haar Zure Tros stelen uiteindelijk de show. Het optreden, wat dus perfect had moeten zijn, is nu veranderd in een compleet drama. Gaat het jou lukken om samen met prinses Peach de voorstelling te redden, door in verschillende rollen te kruipen?

Wil je de prinses graag in actie zien? Neem dan vooral een kijkje naar onderstaande video!