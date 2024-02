[Review] KonoSuba: Love For These Clothes Of Desire! – Fanservice op maat gemaakt

Nou ja, officieel natuurlijk 'KonoSuba: God's Blessing on this Wonderful World! Love For These Clothes Of Desire!'. Maar dan blijven we bezig!

KonoSuba: God’s Blessing on This Wonderful World!, of kortweg KonoSuba, begon als web- en light novel. Maar al snel volgden er ook anime, manga, films en games van deze isekai. Zo ook visual novel vol fanservice “KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World! Love For These Clothes Of Desire!”. Vier jaar geleden kon Japan al spelen, en nu is het de beurt aan het Westen. In deze review lees je of dat een goede zet was. Niet bekend met het genre isekai of KonoSuba? Geen zorgen, je krijgt een korte samenvatting!

Isekai? KonoSuba??

KonoSuba is een parodie op het genre isekai. Deze term beschrijft verhalen waarin de hoofdpersoon uit diens eigen wereld wordt gehaald en terechtkomt in een andere. Isekai maakt veel gebruik van stereotypen. KonoSuba vergroot deze stereotypen uit en steekt er op humoristische wijze de draak mee.

Wanneer KonoSuba-hoofdpersoon Kazuma Sato sterft, ontmoet hij in het hiernamaals godin Aqua. Zij biedt hem de mogelijkheid te reïncarneren in een MMORPG-achtige wereld. Deze kans grijpt hij met beide handen aan en hij weet zelfs Aqua met zich mee te nemen! Helaas blijkt Aqua exact 0 praktische vaardigheden te hebben. En ondanks dat Kazuma nog twee dames voor zijn reisgezelschap ronselt, zijn ook zij ‘bijzonder’. Magiër Megumin is geobsedeerd door explosies, en masochistische crusader Darkness is ietwat onbetrouwbaar in gevechten. Uiteraard is Kazuma ook niet perfect: hij is kort gezegd nogal een creeper richting de vrouwen in zijn omgeving. En dit bizarre team krijgt de taak de beruchte demonenkoning te verslaan. Genoeg materiaal voor komische situaties dus.

Vervloekte kleding

Dan zijn we nu aangekomen bij Love For These Clothes Of Desire! Deze game is een visual novel, een soort interactief boek, dat zich afspeelt na de hoofdserie. Er wordt niets uitgelegd: je wordt verondersteld de serie te kennen. Maar ook als je de serie niet kent, weet je snel genoeg wat voor vlees je in de kuip hebt. Ieder personage heeft duidelijk zijn of haar eigenaardigheden!

Het verhaal van Clothes Of Desire heeft weinig om het lijf en is zo idioot als je mag verwachten van een isekai-parodie. Tijdens een quest vindt het rommelige groepje avonturiers namelijk een mysterieuze steen. Met deze steen kan je magische kleding maken, geen gekke vondst dus! Maar helaas leest de cast de kleine lettertjes te laat: het gebruik van de steen kan je vervloeken en je verlangens omkeren. Darkness is de pechvogel en haar normaal masochistische persoonlijkheid draait 180 graden: ze is plotseling extreem dominant. Maar alleen door haar verlangens mentaal en fysiek te vervullen, kunnen ze de vloek opheffen. Daar is dus ook een nieuwe outfit voor nodig, met alle gevolgen van dien. Want dan zit je toch weer met die kleine lettertjes!

Lekker plannen

De game bestaat uit verschillende hoofdstukken die uit een aantal dagen bestaan. Deze dagen vul je volgens een vast regime. De eerste drie dagen gaan je personages aan het werk. Jij kiest welke taken ze oppakken, en afhankelijk van de taak krijg je bepaalde materialen en geld. Daarna komt een rustdag: je kunt kiezen hoe, en vooral met wie, je je vrije tijd besteedt. Tot slot is er een dag waarop je op bestelling kleren kunt maken met materialen die je eerder hebt verzameld. En daarna beginnen je werkdagen weer.

Clothes Of Desire is een visual novel, en de relaties tussen Kazuma en zijn omgeving voeren de boventoon. In de loop van het spel krijg je, afhankelijk van je planning, verschillende gesprekken tussen Kazuma, zijn team en zijpersonages te zien. Hoe close je met de personages wordt, bepaalt uiteindelijk ook welk van de tien eindes je te zien krijgt. Maar zoals ik in de inleiding al zei, zit deze game vol fanservice. En dat komt vooral door de kleding!

Kazuma krijgt vanwege hun magische steen stapels bestellingen voor magische kleding. Maar simpelweg maken is voor Kazuma niet genoeg: hij wil ook dat deze kleding wordt uitgetest. En daarvoor zet hij graag zijn netwerk in. Zo zul je de dames uit je omgeving in verschillende (schaarse) outfits zien, van badkleding en korte jurken tot dienstmeidkostuums. Als je een kledingstuk maakt, krijg je hiervoor een scène met het personage dat de kleding voor je past. En als je extra geld uitgeeft aan een accessoire, krijg je zelfs een speciale versie van de scène (die meestal inhoudt dat het personage nét iets minder draagt). Ja, het is doodordinair, maar de idiotie van Kazuma en zijn omgeving maken het vooral heel komisch.

Sitcom zonder lachbandje

Deze game voelt een beetje als een sitcom. Het overkoepelende verhaal is vooral een rek om de kleinere verhaaltjes aan op te hangen en dat werkt prima. Er zijn namelijk genoeg verschillende scenario’s, vooral als je de eindes meerekent. Ik heb in het bijzonder genoten van het stemmenwerk. Het is volledig in het Japans ingesproken, maar je hoeft de taal niet te begrijpen om dit te kunnen waarderen. De stemacteurs van de anime spreken deze game in en het is te merken dat ze goed zijn in hun vak. Ze houden zich niet in en geven echt persoonlijkheid aan de personages.

Conclusie

Hoewel deze game duidelijk bedoeld is voor fans die geen genoeg kunnen krijgen van KonoSuba, heb ik me als niet-kenner ook goed met deze game vermaakt. Het is even wennen aan de intense personages en ongegeneerde fanservice, maar Clothes Of Desire is zo overdreven dat het grappig wordt. Het overkoepelende verhaal was niet sterk, maar dit voelde ook als bijzaak. Het zijn juist de kleinere verhalen die de hoofdmoot vormen en je echt een kijkje geven in de levens van de personages. Love For These Clothes Of Desire is prima, luchtig vermaak!



+ Grappige en luchtige verhalen

+ Geweldig (Japans) stemmenwerk

– Vooral gericht op mensen die de serie hebben gelezen/gezien

– Geen fantastisch overkoepelend verhaal

DN-score: 7,5