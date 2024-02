Tomb Raider I-III Remastered is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch

Neem hier een kijkje naar de releasetrailer en wat gameplaybeelden!

Tijdens de Nintendo Direct van 14 september 2023 werd er aangekondigd dat de eerste drie Tomb Raider-spellen worden geremasterd. Inmiddels hoeven Switch-bezitters niet langer meer te wachten om opnieuw met al deze games aan de slag te gaan. Vanaf nu is het actie-avonturenspel namelijk te spelen op Nintendo’s hybride console. De titel van ontwikkelaar en uitgever Aspyr gaat normaal gesproken voor een bedrag van €29,99 over de digitale toonbank, al krijg je tot morgen 15 februari 10% korting op jouw aankoop. Om Tomb Raider I-III Remastered te downloaden heb je 6,1 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

In Tomb Raider I-III Remastered kruip je in de huid van Lara Croft. In dit avontuur zal het personage reizen over de hele wereld, waar ze verschillende vijanden en mythes zal tegenkomen. Uiteraard heeft deze heruitgave een nieuw likje verf gekregen, maar het is ook mogelijk om te wisselen naar de originele look. Echter blijft het daar niet bij, want alle uitbreidingen en geheimen levels zijn namelijk ook in deze game te vinden. Daarbij wordt de Nederlandse taal ook nog eens ondersteund in deze titel. Gaat het jou lukken om alle puzzels op te lossen en uiteindelijk het mysterie op te lossen?

Ben je benieuwd geworden naar Tomb Raider I-III Remastered? Neem dan vooral een kijkje naar onderstaande releasetrailer en wat gameplaybeelden afkomstig van het YouTube-kanaal Handheld Players!