Eerste reviews Mario vs. Donkey Kong duiken op

Wat zeggen de eerste recensies?

16 februari is het eindelijk zover, want dan kunnen Switch-bezitters namelijk aan de slag met Mario vs. Donkey Kong. Nu de releasedatum steeds dichterbij komt, duiken ook de eerste reviews van de game op. Hoe wordt deze nieuwe Switch-titel ontvangen? Als we allereerst kijken naar het gemiddelde cijfer op Metacritic, kunnen we concluderen dat de eerste reviews redelijk positief zijn. Met een gemiddelde van 7,7 scoort de game weliswaar niet enorm hoog, maar alles behalve slecht. Duiken we wat meer in op individuele reviews, dan zien we onder andere deze cijfers.

(80/100): Een sterke remake. Dankzij de twee nieuwe werelden en variatie in mechanics, blijven de levels uniek aanvoelen. Nintendo Life (70/100): Een fris avontuur waarbij de co-op wordt geloofd

(80/100): Met name nieuwe functies worden positief ontvangen, om de game moderner te laten aanvoelen Eurogamer (80/100): De game wordt omschreven als een mooi en compleet pakket

Over het algemeen dus prima recensies. En wellicht heb jij de game zelf al een klein beetje geprobeerd met de beschikbare demo? Ga jij de game in huis halen? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!