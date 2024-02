No Man Sky krijgt Omega update + dit weekend gratis te spelen

Klaar om terug de ruimte in te gaan?

No Man Sky blijft maar gaan. Na een extreem rommelige start kwam de game in 2016 uit, waarna het hard heeft gewerkt om alle beloftes die ze toen niet konden waarmaken alsnog te implementeren. Dat zijn ze sindsdien trouw aan het doen, en toen de game in 2022 naar De Switch kwam was het al zover dat we niets anders konden doen dan het een dikke 8.0 geven. Maar zelfs toen hield het niet op. Sindsdien is er weer van alles veranderd, en nu komt de Omega update daar ook bij. Met nieuwe ruimteschepen, nieuwe quests, piraten, en een nieuwe expeditie is er weer genoeg te doen om terug te keren naar de game. Benieuwd naar de update? Hier kun je lezen wat er zoal veranderd is. Gelukkig is er ook een trailer, deze kun je hieronder bekijken.

Maar dat is niet alles. Om ervoor te zorgen dat iedereen een kijkje kan nemen in de nieuwe update is de game tijdelijke gratis te spelen. Op de website valt te lezen dat de game van 15 februari, 2pm GMT (dus 3 uur) tot 19 februari, 6pm GMT. (dus 7 uur) gratis te spelen is. Er staat dat je hier links zult moeten kunnen vinden naar de gratis versie. Op het moment van schrijven zijn deze er echter nog niet. We houden we website in ieder geval voor je in de gaten!