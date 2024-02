Probeer EA SPORTS FC 24 voor een week lang gratis uit met Games op Proef

Ga jij vandaag aan de slag met EA SPORTS FC 24?

Elke maand kunnen Nintendo Switch Online-bezitters geheel zonder extra kosten aan de slag met een leuk spel. Zo kregen we vorige maand de kans om Eastward uit te proberen. Inmiddels is het weer tijd voor een nieuwe game, die al een aantal maanden te spelen is op de Nintendo Switch. Ik heb het hier over EA SPORTS FC 24! Mocht je deze titel gemist hebben, lees hier dan vooral onze review terug.

Heb je zin om een potje te voetballen? Neem dan vooral eens een kijkje naar EA SPORTS FC 24! Dit sportspel bevat namelijk meer dan 19.000 gelicenseerde spelers, meer dan 300 teams en zelfs meer dan 30 competities. Daarbij bevat deze game technologieën, die ervoor zorgen dat je je dichter bij de realistische wedstrijd voelt. Tevens is het ook nog mogelijk om online de strijd aan te gaan met spelers van over de hele wereld! Gaat het jou lukken om een professionele voetballer te worden?

EA SPORTS FC 24 gaat normaal gesproken voor een bedrag van €59,99 over de toonbank, maar is vanaf nu tot 21 februari volledig gratis te spelen. Wees er dus vooral snel bij en download de game vandaag nog in de Nintendo eShop via de Games op Proef-downloadknop. Bovendien ontvang je maar liefst 100 platina punten als je deelneemt aan dit evenement (en dat geheel gratis!). Deze punten kun je vervolgens gebruiken om afbeeldingstukjes te ontvangen, welke je kunt combineren tot jouw eigen profielafbeelding voor de Nintendo Switch.