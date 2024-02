Rollin’ Rascal komt naar de Switch!

De Kickstarter-sensatie is aangekondigd voor de hybride-console van Nintendo.

Het internet is de afgelopen weken in zijn greep door Rollin’ Rascal. Deze razendsnelle 3D-platformer wist namelijk zijn Kickstarter-doel van €46.000 binnen 12 uur te halen. En hoewel de game eerst was aangekondigd voor de pc via Steam, leren we van Nintendo Everything dat de game nu ook is naar de Nintendo Switch komt. Bekijk hier de aankondigingstrailer van de titel:

Rollin’ Rascal is een 3D-platformer die duidelijk zijn inspiratie haalt uit de 3D-Sonic-games. Met razendsnelle gameplay en een stoer hoofdpersonage is het goed te zien welk gamepersonage ontwikkelaar Curiomatic wil eren. En er wordt al positief op gereageerd, aangezien de demo van de game op Steam al speelbaar is.

Het is nog niet duidelijk wanneer de game uit moet komen op de Switch. Maar mocht je in het project geloven, dan kun je de ontwikkelaars nog steunen. De Kickstarter tikt inmiddels bijna de €100.000 aan terwijl de campagne nog 3 weken duurt.

Ga jij deze game steunen tijdens de ontwikkeling? Of wacht je totdat het spel af is? Laat het weten in de comments.