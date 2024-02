Stemacteur Mike McFarland komt naar Heroes Made in Asia!

De stem achter onder andere de legendarische karakters: Master Roshi, Buggy the Clown en Jean Kirstein

De organisatie achter de populaire popcultuur beurs Heroes Made in Asia heeft alweer de derde special guest aangekondigd. Het gaat om niemand minder dan de populaire stemacteur Mike McFarland. In voorgaande weken maakten ze al bekend dat Kayleigh McKee en Micheala Jill Murphy naar de beurs kwamen. Nu mag ook Mike McFarland zich bij dit rijtje voegen. Een naam die bij veel anime liefhebbers ongetwijfeld een belletje laat rinkelen. Mike heeft in zijn carrière van ruim 20 jaar namelijk al veel anime iconen mogen vertolken. Zo was hij onder andere te horen als Master Roshi in DragonBall Z, Jean Kirstein in Attack on Titan en Buggy the Clown in One Piece.

McFarland wist zijn naam hiernaast ook nog aan andere populaire franchises te binden. Zo is hij ook te horen in de superhelden-anime My Hero Academia waar hij zowel de rol van de student Ojiro als de docent Ectoplasm speelt. Ook was hij te horen als Carnage Kabuto in One-Punch Man en als LT. Jean Havok in Full Metal Alchemist. Dat zijn dus niet zomaar franchises. McFarland’s werk beperkt zich echter niet alleen tot het medium anime. Zo heeft hij zijn stem ook verleend aan meerdere game karakters, waaronder die van Charlie Nash in Street Fighter V. Mike is beide dagen aanwezig op de beurs. Hij is hier om fans te ontmoeten, handtekeningen uit te delen en selfies te maken met fans.

Heroes Made in Asia vind dit jaar plaats op 24 en 25 februari in de beurshallen in Gorinchem. Naast het ontmoeten van bovengenoemde anime en game legendes kun je er ook deelnemen aan diverse gaming activiteiten, merchandise kopen en op de foto gaan met cosplayers. Op de beurs is van alles te doen en te beleven dat met de Aziatische cultuur te maken heeft. Je kunt er ook nog Aziatische gerechten proeven en meedoen aan dans en vechtworkshops. Wij van Daily Nintendo lopen ook rond op de beurs. Na afloop zul je van ons horen wat wij er van vonden. Lees hier terug wat wij van de editie van vorig jaar vonden. Zien we jou volgend weekend ook op de beurs? Laat het weten in de reacties!