De geruchten bleken waar te zijn. Xbox gaat meer multiplatform doen.

Xbox heeft vandaag de officiële podcast uitgebracht met de update over hun toekomstplannen. Deze podcast werd vorige week aangekondigd na een flinke chaos rondom geruchten. Volgens de geruchten zou Xbox een beetje op hete kolen lopen en van plan zijn games naar Switch en PlayStation te brengen. Zo waren er vooral geruchten over Hi-Fi Rush en Sea of Thieves.

De volledige podcast is hieronder te bekijken en duurt iets minder dan 23 minuten. Maar waar het op neerkomt, is dat Phil Spencer verwacht dat exclusieve games steeds minder aandeel krijgen en dat er dus een aantal games naar andere platformen gaan komen. Op dit moment zegt hij dat er vier games gepland zijn, welke dat zijn onthulde hij nog niet. Waarschijnlijk gaat het om de games die eerder al genoemd waren in geruchten: Hi-Fi Rush, Sea of Thieves, Pentiment en Grounded. Of ze allemaal naar de Switch komen is dus ook niet bekend, mogelijk zal een gedeelte alleen naar de opvolger komen.