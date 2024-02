De Switch 2 verschijnt naar verluidt pas in 2025

Dat heeft een Braziliaanse gamejournalist vernomen uit 5 verschillende bronnen.

Het is de laatste maanden heel hip om over de launch en de aankondiging van de Switch 2 te speculeren. Volgens de ene journalist verschijnt de console dit najaar en de ander zegt we er deze zomer al mee aan de slag kunnen. Nu is er weer een nieuw gerucht de wereld in geslingerd. Volgens een Braziliaanse gamejournalist Pedro Henrique Lutti Lippe komt de Switch 2 pas in 2025. Dat heeft hij vernomen verteld in een nieuwe video op het YouTube-kanaal O X do Controle. In de video vertelt Henrique dit nieuws vernomen te hebben van vijf verschillende bronnen. Volgens de bronnen zijn de ontwikkelaars bezig om games te maken die in het eerste kwartaal van 2025 moeten verschijnen naast de console zelf. Deze zou oorspronkelijk wel in 2024 verschijnen. Hieronder zie je de tweet van Henrique over de launch van de Switch:

Ninguém quer ouvir isso, mas essa aqui é bem intensa.



Após consultar 5 fontes de 3 continentes diferentes, todos ecoando basicamente a mesma coisa, O X do Controle hoje revela: o lançamento do sucessor do Switch só deve acontecer em 2025.



Detalhes no episódio. https://t.co/PqVik1A3gF — PH (@phluttilippe) February 16, 2024

Als wij deze tweet naar het Engels gaan vertalen dan krijgen we het volgende:

“Nobody wants to hear that, but this one is pretty intense. After consulting 5 sources from 3 different continents, all echoing basically the same thing, The X of Control today reveals: the launch of the Switch’s successor isn’t expected until 2025.”

Als we Henrique mogen geloven duurt het dus nog wat langer voor we met de Switch 2 aan de slag kunnen. Denk jij dat die gelijk heeft? Of verwacht jij hem wel in 2024? Laat het vooral weten in de reacties!