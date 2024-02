Game leaker Pyoro verwacht volgende week een Nintendo Direct Partner Showcase

In de Direct zullen we mogelijk de game: Penny's Big Breakaway zien

Er gaan al een tijdje geruchten over de volgende Nintendo Direct of Partner Showcase die naar verluid deze maand zou moeten plaatsvinden. De bekende Twitter leaker Pyoro doet daar nu nog een flinke schep bovenop. Volgens hem kunnen we voor volgende week rekenen op een terugkeer van de Nintendo Direct: Partner Showcase. Pyoro is een leaker die er tot nu toe nog nooit naast heeft gezeten met zijn voorspellingen. De kans dat we volgende week een Direct gaan zien is dan ook zeer aannemelijk. Hij begon zijn Tweet met de tekst: Act II – Rebirth, met als reactie next week, waarna één van zijn volgers vroeg: ” rebirth of a Nintendo Direct? ” Waarop Pyoro vervolgens antwoordde: ” Rebirth of Partner Showcase? ”

NEXT WEEK — Pyoro (@Pyoro_X) February 16, 2024