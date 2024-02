Kirby wordt Happy Meal-speeltje in Japan

Kipnuggets én Nintendo merch?

Het is een goed moment om een Kirby-fan te zijn in Japan. McDonald’s Japan heeft op Twitter/X aangekondigd een samenwerking met Nintendo aan te gaan en hun Happy Meals een nerdy draai te geven. Vanaf 23 februari krijgen McDonald’s-klanten in Japan één van de maar liefst acht verschillende Kirby-plushies bij hun frietjes en kipnuggets. Er is kans op een Kirby in verschillende poses, waaronder de Cone Mouth, maar het er naar uit dat er ook een Waddle Dee bij zal zitten.

De plushies zullen in 2 fases verkrijgbaar zijn, eerst de eerste vier en daarna de rest. Hieronder kun je de commercial zelf bekijken:

Helaas is dit weer zo’n gevalletje dat specifiek voor Japan lijkt te gelden, maar als dat verandert, hoor je dat natuurlijk. Wat zou het leuk zijn als we hier in het westen ook Kirby’s bij onze Happy Meals konden krijgen! Aan de andere kant zouden we dan misschien net iets te vaak in de McDrive te vinden zijn…