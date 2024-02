Nickelodeon All-Star Brawl 2 zet Meneer Krabs in de spotlight!

Muntjes muntjes muntjes!

Net als iedere fighting game krijgt ook Nickelodeon All-Star Brawl 2 DLC karakters. vandaag is de eerste van deze vechters verschenen. Het gaat om niemand minder dan de gierige meneer Krabs. De moveset van Meneer Krabs wordt uitgebreid getoond in een nieuwe Spotlight video die je hieronder kunt bekijken.

De moveset van Meneer Krabs draait uiteraard helemaal om muntjes! Zo kan hij ze naar vijanden gooien maar ook verzamelen. Voor iedere cent die hij oppakt krijgt hij er een snelheid of special attack buff bij. Wanneer de money-meter vol zit kan hij een krachtige finisher uitvoeren met zijn down-special. Wanneer meneer Krabs wordt uitgeschakeld is zijn portemonnee helaas weer leeg.

Nickelodeon All-Star Brawl 2 is een vervolg op het in 2021 verschenen Nickelodeon All-Star Brawl. De game bevat alle karakters uit het eerste deel, maar ook compleet nieuwe toevoegingen. Zo kun je in dit deel ook vechten met Jimmy Neutron en zijn arsenaal aan gadgets. Tevens zijn dit keer bijvoorbeeld ook Octo van SpongeBob en van de Turtles Donnatello en Raphael van de partij. Net als in Super Smash bevat ook deze game talloze knotsgekke items waarmee je het leven van je tegenstanders zuur kan maken. De game is zowel offline als online speelbaar met vier mensen tegelijk. Online is hij ook speelbaar met Crossplay, waardoor je ook kunt vechten tegen spelers met een PlayStation, Xbox of PC.