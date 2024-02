Outward: Definitive Edition krijgt releasedatum

Eind maart kunnen we op avontuur in Aurai!

Net voor het eind van 2023 werd aangekondigd dat de Outward: Definitive Edition naar de Switch zou komen. Wanneer was nog niet bekend, wel dat de game inclusief twee DLC’s op de Switch zou verschijnen. Het gaat daarbij over de DLC’s : Three Brothers en The Soroboreans. Nu heeft Nine Dots Studios ook een release datum vrijgegeven. De game zal op 28 maart op de Switch verschijnen. Benieuwd wat voor soort game het is? Een specifieke trailer voor de Switch is er helaas nog niet, maar hieronder kun je wel een oude launch trailer bekijken.

Outward speelt zich af in de wereld van Aurai, waar je de rol aanneemt van een simpele avonturier. JIj droomt van grootste avonturen, maar dat zal natuurlijk niet vanzelf gaan. Gevaarlijke wezens en verraderlijke omgevingen liggen op de loer, waardoor je goed voorbereid op pad moet gaan.