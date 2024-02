Zelda en Mario vallen in de prijzen

Beide series hebben prijzen gewonnen bij de D.I.C.E Awards.

Het was weer tijd voor de D.I.C.E Awards! En hoewel de Game of the Year-prijs dit jaar naar Baldur’s Gate III is gegaan, wist Nintendo ook wat prijzen in de wacht te slepen (dankjewel Nintendo Life!).

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ontving de prijs voor beste Adventure-game van het jaar. Wat ons betreft niet onterecht! Check vooral onze review als je de game nog steeds niet geprobeerd hebt.

The #DICEAwards in the Adventure Game of the Year category goes to:

The Legend of #Zelda: Tears of the Kingdom! Congratulations @NintendoAmerica pic.twitter.com/wdnJd2WTTP — Academy of Interactive Arts & Sciences (@Official_AIAS) February 16, 2024

Uiteraard kwam er afgelopen jaar nog een game uit die het goed gedaan heeft. Want wij vonden in onze review al dat Super Mario Bros. Wonder een instant classic is, bij D.I.C.E vonden ze het gewoon de familie-game van het jaar.

The winner for the 27th #DICEAwards Family Game of the Year is #SuperMarioBrosWonder! Congratulations @NintendoAmerica pic.twitter.com/gvq5TIHz8U — Academy of Interactive Arts & Sciences (@Official_AIAS) February 16, 2024

Daarnaast wisten we natuurlijk al dat componist Koji Kondo in de Hall of Fame opgenomen zou worden. Een mooie dag voor Nintendo dus!