Dreamed Away behaald Kickstarter doel, komt ook naar Switch

Geïnspireerd door games als Undertale en Earthbound.

Dreamed Away heeft zijn kickstarter doel behaald. Deze pixel actie avonturen game zal daardoor op verschillende platformen uitkomen, waaronder de Nintendo Switch. Het al alleen nog wel even duren voordat we met de titel aan de slag kunnen, de release staat momenteel pas gepland voor Q1 2025. Gelukkig is er wel alvast een trailer, deze kun je hieronder bekijken. Voor verdere informatie kun je ook hier de nog lopende kickstarter bekijken.

Dreamed Away is een project van uitgever Pineapple Works en ontwikkelaar Nicholas Petton. De titel haalt veel van zijn inspiratie weg bij games als Earthbound en Undertale, iets wat ook zeker terug te zien valt. Het verhaal speelt zich af in Frankrijk in de jaren 90. Op een regenachtige zomernacht wordt Théo wakker en realiseert hij zich dat zijn zus en ouders verdwenen zijn. De “echte” wereld laat zichzelf zien, en geesten en andere verschijningen jagen Théo op terwijl hij zoekt naar zijn verdwenen zusje. Van catacomben tot andere donkere plekken, het lijkt erop dat Théo constant een stap achterloopt…