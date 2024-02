Fantasy fishing RPG Whisker waters krijgt releasedatum

Tijd om je hengel uit te gooien!

Afgelopen september werd Whisker Waters aangekondigd, een vis RPG in een Fantasy setting. De game stond toen gepland voor release ergens in 2024, maar daar is nu duidelijkheid in gekomen. Maximum Entertainment en Underbite hebben namelijk aangekondigd dat de game op 19 april op de Switch verschijnt. Hiervoor hebben ze ook een trailer vrijgegeven, deze kun je hieronder bekijken.

Whisker Waters speelt zich af in een wereld waar beren, vogels en katten in vrede samen leefden. Een groep avonturiers genaamd de “Fish Rangers” hadden hier een grote hand in, aangezien hun met hun vaardigheden de samenleving hielpen en mensen bijeen brachten. Met hun hengel als belangrijkste gereedschap konden ze de hele wereld aan… tot een evenement genaamd “the Great Disturbance” een einde bracht aan deze vrede. Gevechten en ziektes waren aan de orde van de dag tot de Fish Rangers samenkwamen en het probleem bij de bron uitroeiden. Over de jaren vervaagde de verhalen van de Fish Rangers, tot er alleen nog maar legendes overbleven. Maar deze legendes weten wel een jonge kat te inspireren om op grootste avonturen te gaan.