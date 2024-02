First4Figures toont Sheikah Slate-beeldje

Vanaf 20 februari te pre-orderen.

Vorige week maakten we al bekend dat First4Figures met een Sheikah Slate-beeldje komt. Deze tablet uit The Legend of Zelda: Breath of the Wild kreeg toen alleen nog een teaser. Inmiddels heeft het bedrijf met een tweetal video’s het beeldje officieel getoond (dankjewel Nintendo Life!):

In de eerste video krijg je een duidelijk beeld van de tablet. Je ziet hoe hij in z’n dock past en je krijgt een aardig idee van het formaat. Daarnaast heeft First4Figures nog een tweede video gepost waarin te zien is hoe de lichtjes werken:

Hoewel de video heel kort is, zie je duidelijk wat First4Figures heeft nagemaakt. De lampjes veranderen van kleur als je de tablet in de dock doet, en je kan zelf een geschikte kleur kiezen voor het logo op het scherm.

Pre-orders openen op 20 februari op de site van First4Figures. Daarnaast heeft het bedrijf aangegeven de komende dagen meer details te tonen omtrent de gelimiteerde uitvoering van het beeldje. Daar zullen we nog even op moeten wachten. Een prijs is nog niet bekend.

Ga jij dit beeldje in huis halen? Laat het weten in de comments.