Kickstarter-game Tales of Seikyu heeft Switch-doel behaald

Stardew Valley met een bovennatuurlijk Japans sausje!

Op crowdfundplatform Kickstarter zijn de meest uiteenlopende projecten te sponsoren. Daarom is het niet verrassend dat ook veel beginnende gamestudio’s dit platform gebruiken. Het is een laagdrempelige manier om financiering voor je spel te bemachtigen. Hoewel sponsors geen garantie hebben dat het project daadwerkelijk uit zal komen, zijn er wel degelijk succesverhalen. Denk bijvoorbeeld aan spellen als Shovel Knight en Yooka-Laylee. En met een beetje geluk gaat Tales of Seikyu hier ook bij horen! Deze game van studio ACE Entertainment heeft niet alleen diens minumumbedrag opgehaald, maar ook genoeg om een Switchversie te realiseren.

Tales of Seikyu speelt zich af op bergachtig eiland Seikyu, waar de hoofdpersoon goedkoop een vervallen boerderij op de kop heeft getikt. Hier kun je je toeleggen op het verbouwen van gewassen, het houden van vee, het maken van ambachtelijke goederen en heerlijke gerechten … Genoeg te doen dus! Maar wat Seikyu uniek maakt, is dat het wordt bewoond door yokai: bovennatuurlijke wezens uit de Japanse folklore. Zoals het een goede buur betaamt, kun je vriendschappen sluiten met deze mensachtige wezens. En misschien zit zelfs ‘de ware’ er wel tussen!

De pc-versie van Tales of Seikyu staat op de planning voor 2024, maar het is nog niet duidelijk of we de Switch-versie dan ook al kunnen verwachten. Onderstaande trailer geeft een beeld van wat deze fantasierijke game te bieden zal hebben. Als je iets wilt bijdragen, heb je nog vijf dagen om de Kickstarter te steunen. Maar let op: aan het sponsoren van Kickstarters zijn altijd risico’s verbonden. Word jij enthousiast van deze game? Laat het ons weten in de comments!