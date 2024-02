Monster Tribe verschijnt op 14 maart

Red samen met de Ateyan jouw wereld.

Het is alweer een tijdje geleden dat we voor het laatst nieuws kregen over Monster Tribe. Deze Kickstarter-game waar je à la Pokémon monstertjes verzamelt en inzet in gevechten, zou oorspronkelijk in 2022 al verschijnen. Maar nu is het eindelijk zover voor de Switch: volgens de eShop kunnen we het spel 14 maar verwachten!

Monster Tribe speelt zich af op het eiland Akama. Lange tijd leefden mensen en magische wezens genaamd Ateyan hier in harmonie samen. Maar nadat de bron van de magische energie op het eiland verdween, verdwenen ook de Ateyan. Met desastreuze gevolgen voor de mensheid. Jij speelt als een sage die een speciale connectie heeft met de Ateyan. Door je speciale gaven in te zetten kan je ze oproepen en hun krachten in turn-based gevechten inzetten. Samen met hen probeer je het mysterie van de ondergang van Akama op te lossen en het eiland te redden.

Onderstaande trailer was voor de aankondiging van de pc-release, maar geeft je een beeld van de gameplay. Was jij al op deze game aan het wachten? Laat het ons weten in de comments!