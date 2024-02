[Prijsvraag] Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – To the Hashira Training – win vrijkaarten voor de film

Wij mogen twee keer twee kaarten weggeven voor de Demon Slayer-film!

Hoewel het geen Nintendo franchise is, hebben we de afgelopen jaren verschillende games van Demon Slayer op de Switch zien verschijnen. Vandaar dat wij benaderd zijn door Triple P Entertainment om een giveaway op te zetten voor de aankomende Demon Slayer-film. Deze verschijnt op 22 februari in bioscopen voor een beperkte tijd. Het is niet echt een film, maar meer een samenvoeging van twee afleveringen die op het grote doek worden getoond.

Wij mogen voor deze voorstelling 2×2 vrijkaarten weggeven dus wij kunnen twee personen blij maken met twee kaartjes. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is te reageren met wie je favoriete personage is in Demon Slayer en waarom.

De prijsvraag loopt tot en met 21 februari 2024 23:59.

Samenvatting

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – To the Hashira Training toont aflevering 11 van de Swordsmith Village Arc – met de uitkomst van de felle strijd tussen Tanjiro en Upper Four, Hantengu en Nezuko’s overwinning op de zon – voor het eerst in de bioscoop. Daarna volgt aflevering 1 van de Hashira Training Arc, met het begin van de training die door de Hashira wordt gegeven ter voorbereiding van de komende eindstrijd tegen Muzan Kibutsuji, die ook voor het eerst op het grote doek te zien is.

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. Iedereen mag slechts een keer meedoen. De winnaar worden zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekendgemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Prijs wordt per post toegestuurd via de partner Triple P Entertainment. Hiervoor zullen de naam-en-adresgegevens gedeeld worden met Triple P Entertainment. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het verzenden van de vrijkaarten.. Daily Nintendo erkent geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze prijsvraag, ook kunnen wij niet een vervangende prijs verzorgen.