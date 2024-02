[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 8

Elke week zetten we een aantal aankomende releases voor je in de schijnwerpers!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.



Bandle Tale: A League of Legends Story

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99 – 21 februari 2024

Bandle Tale: A League of Legends Story is een crafting RPG van dezelfde makers als Graveyard Keeper. In deze magische “cozy” RPG draait het om Bandle City, land van de donzige Yordles. Jij speelt een verlegen Yordle die woont in Yarnville, een klein geïsoleerd eilandje waar iedereen geobsedeerd is met breien. Wanneer jouw 101-jarige stage eindelijk tot zijn eind komt wil je niets liever dan de wereld ontdekken, maar een verkeerd gelopen feestje gooit roet in het eten en sluit de magische portals. Met jou unieke brei-magie ben je de enige die Bandle City uit de brand kan helpen! Maak vrienden, maak spullen en beloof de grootste kleine avonturen in deze cozy game.

Yohane the Parhelion – Numazu in the Mirage

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99 – 22 februari 2024

Yohane the Parhelion – Numazu in the Mirage is een roguelike deckbuilder welke zich afspeelt in de wereld van Love Live! Sunshine. Het is een officiële spin-off en volgt het verhaal van Yohane, die werkt als een waarzegger. Op een dag is ze met vrienden wanneer ze een oude spigel in handen krijgt. Bezorgd dat haar waarzeggerij niet klopt gebruikt ze een “Magic Mirror Fortune-Telling” techniek, waardoor ze plots de spiegel in gezogen wordt. Daar vind ze een mysterieuze wereld waar magie gebruikt kan worden door kaarten te gebruiken. Ze moet een manier vinden om uit de spiegel te komen, want tegelijkertijd beginnen er ook dingen met haar vrienden in de echte wereld te gebeuren.

Squirrel Stapler

Prijs in de Nintendo eShop: €6,62 – 22 februari 2024

En dan even iets compleet anders. Squirrel Stapler is een bizarre horror ervaring dat low budget edutainment games op hak probeert te nemen. Dit doet het door een ijzingwekkend verhaal te vertellen over een eenzame man die in een hutje in het bos woont. OP een dag wordt hij wakkeren realiseert hij zich dat zijn geliefde, (een onthoofd lijk dat aan de muur genageld is) lelijk is gemaakt door de vliegen die haar omringen. Hij wou dat ze weer mooi was, net zoals de eekhoorns uit het bos. Daarom begint hij op ze te jagen, zodat hij de eekhoorns aan haar kan nieten en ze weer mooi wordt. Juist ja. Het is een korte horror ervaring (binnen een uur ben je wel klaar) maar wel één die je lang bij zal blijven!

Wat verder verschijnt in de week van 19 tot en met 25 februari:

20 februari: Qomp2

20 februari: Balatro

20 februari: Hopping Bunny

21 februari: Tenderfoot Tactics

21 februari: A Time Traveler’s Guide to Past Delicacies

21 februari: Froggie: A retro platformer

21 februari: Geometry survirvor

21 februari: Metro Simulator 2

22 februari: Inkulinati

22 februari: 502’s arcade

22 februari: Toy Rider

22 februari: Quadroids

22 februari: Geometric Sniper Z

22 februari: Apex Heroines

22 februari: Lunaria- Virtualized Moonchild

22 februari: EGGCONSOLE HYDLIDE3 PC-8801mkIISR

22 februari: Make It1 Taiyaki

22 februari: Aery: Stone Age

23 februari: Promenade

23 februari: S.N.I.P.E.R Hunter Scope – Collectors Edition

23 februari: Knights & Guns – NY Edition

23 februari: Truck Sim 2024

23 februari: Dino Race

23 februari: The Jump Guys

23 februari: Wira & Taksa againts the master of gravity

23 februari: Unlife

23 februari: King’s Odyssey

24 februari: The bike – moto ride simulator

24 februari: Snap Togheter, new challenges

24 februari: King’s Odyssey: Dwarfen Tale

25 februari: King’s Odyssey: Rise of the Necromancer

25 februari: Lion Simulator – Survival RPG Animal Battle

