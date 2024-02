Toby Fox geeft update over Deltarune

Kunnen we dan eindelijk nieuwe hoofdstukken verwachten?

Wie zich heeft aangemeld voor Toby Fox’s nieuwsbrief heeft het misschien al gezien: er is een update geweest over Deltarune. Fox laat weten wat de status is van de langverwachte nieuwe hoofdstukken.

Hoofdstuk 1 en 2 zijn al een aantal jaar te spelen, en sindsdien kijken fans van de indiegame reikhalzend uit naar nieuwe content. Die heeft een tijdje op zich laten wachten, maar het lijkt erop dat hoofdstuk 3 bijna compleet is. Fox laat weten momenteel bezig te zijn met de Japanse lokalisatie, evenals porten en bug testing. Hij geeft nog niet aan wanneer dit hoofdstuk te spelen zal zijn, maar het einde lijkt in zicht te zijn.

Daarnaast laat Toby weten dat de focus van het ontwikkelingsteam op dit moment voornamelijk op hoofdstuk 4 ligt, en dat er zelfs al een beginnetje is gemaakt aan hoofdstuk 5. Ook in dit geval wordt er nog geen release window aangegeven. Om spoilers te voorkomen, wil Fox geen inhoudelijke informatie delen.

Deltarune is een officiële spin-off van Undertale. Hoofdstuk 1 kwam uit in 2018, en hoofdstuk 2 in 2021. Deze eerste twee hoofdstukken zijn gratis te downloaden uit de Nintendo eShop.