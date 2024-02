Nintendo kondigt officieel de Nintendo Direct Partner Showcase aan

De geruchten klopten, deze week is er een Nintendo Direct.

Na een flinke lading geruchten is het dan zo ver. Nintendo heeft voor deze week een nieuwe Nintendo Direct aangekondigd. De presentatie zal on-demand via YouTube te bekijken zijn vanaf aanstaande woensdag 15:00. Dat betekent dus dat je vanaf live gaan de volledige presentatie kunt bekijken en zelf kunt bepalen wat je wilt zien.

De partner presentatie zal 25 minuten lang zijn en is gericht op games van partners die in de eerste helft van 2024 zullen verschijnen. Natuurlijk kunnen er altijd een paar verrassingen komen. Als je interesse hebt in meerdere geruchten kun je kijken op de Twitter/X van Pyoro. Deze bekende leaker hint namelijk onder andere naar Game Freak in de direct. Let wel op: dit is waarschijnlijk dan een game buiten de Pokémon-franchise om.