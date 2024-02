[Review] Edge of Reality – Een avondje mysterie

Wat is het geheim van de spinnenbroche?

Edge of Reality is een visual novel welke deze week, 3,5 jaar na diens pc-release, is verschenen in de eShop. In dit interactieve leesboek speel je taxateur Dan. Hij vindt zijn werk nogal saai, maar wordt verrast door een mysterieuze vrouw die een bijzondere broche bij hem achterlaat. Is dit mysterie de moeite waard? Je leest het hier!

Een avondje in de schoenen van Dan

Zoals je zou verwachten, krijgt het verhaal van de broche een (bovennatuurlijk) staartje. Binnen de kortste keren staat er namelijk een klant in de winkel die naar precies dit sieraad op zoek is. En je hebt nou niet bepaald een goed gevoel bij dit figuur. In Edge of Reality bepalen jouw keuzes hoe het verhaal eindigt. Verkoop je de broche, of wijs je het aanbod toch liever af? Op welke volgorde bezoek je de verschillende locaties, en wat zeg je tegen de mensen in je omgeving? Hoeveel je ontdekt over de vreemde broche, en hoe het afloopt met Dan, is afhankelijk van wat je doet.

Vermakelijk maar stroef

Edge of Reality is geen lang spel. Ook als je op zoek gaat naar de verschillende eindes ben je waarschijnlijk in een avondje klaar. Dat is prima: onder begeleiding van een prima soundtrack en leuke art lezen is niet verkeerd. Het verhaal is niet wereldschokkend maar vermakelijk en de eindes zijn gevarieerd. Door te zien hoeveel afbeeldingen er ontbreken in de gallery, weet je of je nog een gebeurtenis of ontknoping hebt gemist. Wat daar helaas afbreuk aan doet, is de vertaling. De Engelse zinnen lopen vaak krom of stroef. En bij een spel waar tekst de hoofdmoot is, valt dat nogal op.

Conclusie

Edge of Reality is een behapbare visual novel voor mensen die het leuk vinden om te blijven zoeken naar de verschillende eindes. Maar als je je snel ergert aan taalfouten of kromme zinnen, dan kan je deze game beter links laten liggen.

+ Verschillende eindes

+ Leuke art en muziek

– Matige vertaling

DN-score: 6