Samen gamen op onze Discord-server!

Zoek jij mensen om gezellig mee te kletsen en te gamen? Lees dan snel verder!

Wist je al dat Daily Nintendo een hele gezellige Discord-server heeft? Lid worden doe je via deze link. Naast dat je daar heerlijk kan kletsen over het laatste nieuws wat op de site is verschenen, bieden we nog meer. Geregeld gamen we in de avond met elkaar. Dit kan bijvoorbeeld de ene avond Mario Kart 8 Deluxe zijn en de andere Rocket League. Deze events vinden van 19:00 tot 20:00 uur plaats en kan je vinden in het event-kalender-kanaal op onze server.

Mocht je nou op andere tijden zin hebben, dan kan je altijd een van de gametags gebruiken in het online-afspreken-kanaal. Iedereen die zichzelf de rol voor die game heeft toegewezen krijgt dan een seintje wanneer die specifieke tag wordt gebruikt. Zo kunnen zoekende mensen elkaar makkelijk vinden voor een gezellige potje gamen.

Een kleine impressie wat er voor deze week op het programma staat (wijzigingen voorbehouden):

Dinsdag 20 februari: Fall Guys

Woensdag 21 februari: Mario Kart 8 Deluxe

Donderdag 22 februari: Luigi’s Mansion 3

Vrijdag 23 februari: F-ZERO 99

Zondag 25 februari: Fortnite

Klinkt dit alles als muziek in de oren? Word dan snel lid via deze link en game met ons mee! Oh en niet te vergeten: elke eerste vrijdag van de maand streamen we live een game die we samen met de community spelen. Houd de site in de gaten, want er komt er snel weer een aan!