SpringFest aangekondigd voor Splatoon 3

SpringFest zal tijdens het Bloeiseizoen 2024 plaatsvinden!

Afgelopen weekend konden Splatoon 3-spelers strijden in een Splatfest. Team Vrijdag ging met de winst aan de haal. Op X heeft Nintendo of Europe zojuist aangekondigd dat SpringFest terugkeert. SpringFest is een Splatfest waarbij Splatsville geheel in vrolijke sferen is gehuld wat perfect bij de lente past. Wanneer SpringFest plaatsvindt, is vooralsnog onduidelijk. Dit zal op een later moment bekendgemaakt worden. In elk geval zal het na 1 maart plaatsvinden, omdat het pas tijdens het Bloeiseizoen 2024 gaat komen.

Daarnaast zal er nieuwe kleding uitgedeeld worden ter gelegenheid van SpringFest. Dit zal net als bij FrostyFest via de nieuwsberichten op de Switch gaan. Ook hiervan is het nog onduidelijk vanaf welke datum dat is.

SpringFest returns during #Splatoon3's Fresh Season, with Splatsville decked out in suitable decor! There will also be special Gear available via Nintendo Switch News, so stay tuned for more details! pic.twitter.com/ij4yLSE0yH — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) February 19, 2024

Afgelopen week werd er nog meer onthuld over wat er allemaal gaat komen in Splatoon 3. Zo verscheen er informatie over het Bloeiseizoen 2024, een overzichtstrailer van De Toren der Orde en een preview van De Toren der Orde. Kijk jij uit naar SpringFest? Laat het ons weten in de reacties!